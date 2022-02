Roma, striscione dei tifosi per Mourinho: "Tu hai le chiavi della città" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma - Tutta la Roma è con José Mourinho. Dalla dirigenza, ai giocatori fino ai tifosi: il legame con lo Special One è ben saldo e si fortifica anche quando le cose non vanno nel verso giusto. Come ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 febbraio 2022)- Tutta laè con José. Dalla dirigenza, ai giocatori fino ai: il legame con lo Special One è ben saldo e si fortifica anche quando le cose non vanno nel verso giusto. Come ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, striscione dei tifosi per Mourinho: “Tu hai le chiavi della città”: Ieri il gesto dei romanisti a Trigoria pe… - sportface2016 : La #Roma frena, i tifosi stanno con #Mourinho. Striscione a Trigoria: 'Hai le chiavi della città' - siamo_la_Roma : ?? I tifosi della #Roma sono con #Mourinho ?? Striscione per lui fuori #Trigoria ?? 'Hai le chiavi di questa città'… - AlessioASR_ : RT @forzaroma: A #Trigoria striscione per #Mourinho: 'Hai le chiavi di questa città' - FOTO #ASRoma #RomaVerona - __mourinhismo__ : RT @forzaroma: A #Trigoria striscione per #Mourinho: 'Hai le chiavi di questa città' - FOTO #ASRoma #RomaVerona -