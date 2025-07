Trento minaccia la ex con il fucile arrestato per tentato femminicidio | in casa aveva 22 armi

I militari della guardia di finanza sono intervenuti nella lavanderia della donna e ne è nata una colluttazione: partito un colpo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trento, minaccia la ex con il fucile, arrestato per tentato femminicidio: in casa aveva 22 armi

Trento, paura in lavanderia: 70enne armato minaccia l’ex moglie, parte colpo durante l’arresto - Attimi di terrore in via Romagnosi, il colpo ha sfiorato un finanziere. Attimi di terrore a Trento, in via Romagnosi, a pochi passi dal centro, quando un uomo di 70 anni è entrato armato nella lavanderia gestita dalla sua ex moglie e dalla figlia, minacciando le due donne e successivamente puntando il fucile contro una pattuglia della Guardia di Finanza.

