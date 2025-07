Degrado | l' area giochi appena riqualificata ha già attirato i soliti noti

Riqualificata da poche ore è giĂ finita al centro delle polemiche: stiamo parlando dell’area giochi di piazza Dante, fresca di riqualificazione per ospitare i piccoli utenti con le loro famiglie ma giĂ oggetto dell’inciviltĂ dei soggetti che, come è noto alle cronache cittadine, bazzicano l’area. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Colleferro. Inaugurati i lavori di restauro del Giardino “Rosciani” al Murillo. Nuova area giochi dedicata ai bambini - Cronache Cittadine COLLEFERRO – In un pomeriggio assolato e colmo di eventi. come quello di Sabato 10 Maggio a Colleferro, il “tour L'articolo Colleferro.

Colleferro. S’inaugura Sabato 10, alle ore 16, la nuova area giochi nel Giardino “Mario Rosciani” al Murillo - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Verrà inaugurata Sabato 10 Maggio alle ore 16, l’installazione di nuovi giochi per bambini nel Giardino del Murillo L'articolo Colleferro.

Bergamo, ampliata l’area giochi al parco della Trucca - LA NOVITÀ. Le strutture riposizionate provengono da Sant’Agostino e dal Turani in un’ottica di lotta allo spreco.

Bari, riqualificata l'area giochi nella piazza di Torre a Mare - In tema di aree giochi riqualificate, nei prossimi giorni saranno completati gli interventi in via Tramonte nel quartiere San Paolo È stata inaugurata la nuova area giochi riqualificata in Piazza ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Nuovo parco giochi a Corridonia: "Era il desiderio dei residenti" - Taglio del nastro per il nuovo parco giochi di via Lotto a Corridonia, un’area verde completamente riqualificata. msn.com scrive