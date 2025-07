Le dimissioni di massa di medici e infermieri che si stanno registrando in Emilia Romagna hanno attirato la reazione di Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione, che con il consigliere comunale di FdI, Giancarlo Pizza, ha inziato a sollecitare soluzioni. “Siamo di fronte a un preoccupante fenomeno di dimissioni di massa tra medici e infermieri. Un tempo l'Emilia-Romagna era una meta ambita, oggi molti professionisti scelgono di tornare nelle loro regioni d'origine, come nel caso della giovane infermiera di appena 24 anni che lascerà Bologna per Foggia a causa degli affitti insostenibili e della impossibilità economica di costruirsi un futuro nella nostra città ”, ha dichiarato in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dimissioni di medici e infermieri, Evangelisti e Pizza: "Garantire condizioni dignitose"