Alessandro Greco e Beatrice Bocci hanno scelto la castità

Al Corriere della Sera Alessandro Greco ha rivelato che da 4 anni lui e sua moglie non hanno rapporti intimi per esser più vicini a Dio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandro Greco e Beatrice Bocci hanno scelto la castità

Focene, Alessandro Greco trionfa ai Campionati Italiani Federkombat - Fiumicino, 23 maggio 2025- Alessandro Greco, giovane promessa delle arti marziali, residente a Focene, ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Prima Serie Senior durante i Campionati Italiani.

Unomattina Estate, intervista ad Alessandro Greco: “L’affetto del pubblico è un grande privilegio, mi emoziona sempre. Stefano De Martino? Passare dalla danza alla conduzione non è un’operazione facile” - Dal 2 giugno su Raiuno riparte Unomattina estate. Alla conduzione ritroveremo Alessandro Greco che sarà affiancato quest’anno da Carolina Rey che prende così il posto di Greta Mauro.

Chi è Beatrice Bocci, la moglie di Alessandro Greco: “Abbiamo scelto la castità” - Beatrice Bocci, classe 1970, è una ex modella e conduttrice televisiva. Dopo aver vinto il titolo di Miss Toscana ed essersi aggiudicata il secondo posto a Miss Italia nel 1994, Beatrice ha iniziato a lavorare come modella per poi debuttare anche nella danza, nel teatro e in televisione come conduttrice a La Rai che vedrai su Rai1.

