Gerard Martin | La partita contro l’Inter? Sì è una delle migliori Deluso per il risultato finale Su Dumfries…

Gerard Martin si è tolto qualche sassolino dalla scarpa pensando alla semifinale di Champions League: le sue parole sulla sfida contro l’Inter. Gerard Martin è stato indubbiamente uno dei migliori in campo nella sfida di Champions League tra i nerazzurri ed il Barcellona. A aver avuto la meglio sono stati gli italiani che sono riusciti a vincere dopo uno sforzo quasi eroico contro i catalani. Ecco quindi alcune parole del giocatore blaugrana ai taccuini di Mundo Deportivo: La partita contro l’ Inter a Milano, nonostante il risultato finale, è la migliore partita della sua vita? « Personalmente, sì, è una delle migliori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gerard Martin: «La partita contro l’Inter? Sì, è una delle migliori. Deluso per il risultato finale. Su Dumfries…»

