Benzinaio nel mirino dei ladri | 50.000 euro di danni alla cassa automatica

Momenti di tensione all’alba di ieri, martedì 15 luglio, a Serravalle dove una banda di ladri ha preso di mira una stazione di servizio che si trova nei pressi della frazione Santa Margherita di Ala. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Stando a quanto visionato, sembra. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

