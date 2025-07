Toscana Conte | Giani? Questione non è nome chiediamo rinnovamento

Roma, 16 lug. (askanews) - In Toscana M5s non pone una "questione di nomi", ma chiede "un forte segnale di rinnovamento" per far arte della coalizione elettorale. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti alla Camera. "Noi non poniamo mai questioni di poltrone ma questioni politiche serie. Veniamo da un'opposizione al quinquennio di Giani, abbiamo chiesto forti segnali di rinnovamento. Vedremo se questi segnali arrivano, è una questione innanzitutto giocata all'interno del Pd". In generale, "noi chiediamo un vero rinnovamento, è una decisione che prenderĂ il territorio, come altrove: penso alle Marche, al Veneto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Toscana, Conte: Giani? Questione non è nome, chiediamo rinnovamento

In questa notizia si parla di: rinnovamento - questione - toscana - conte

