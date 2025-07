Stefano De Martino esce allo scoperto con la sua fidanzata | chi è lei

Stefano De Martino continua a far parlare di sé, e questa volta non per i suoi successi televisivi. L’ex ballerino di Amici e attuale conduttore di punta della Rai, infatti, è stato paparazzato in Sardegna in dolce compagnia. Dopo mesi di rumors e avvistamenti, la loro presenza insieme – documentata dal settimanale Chi – sembra confermare l’ufficialità del loro rapporto. Un’estate che profuma d’amore e di nuovi inizi, tra progetti televisivi e vita privata in fermento. Scopriamo lei chi è. Stefano De Martino: un’estate sotto i riflettori del gossip. Negli ultimi mesi, Stefano De Martino è stato al centro di un vortice di flirt che hanno tenuto banco tra social e riviste. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Stefano De Martino esce allo scoperto con la sua fidanzata: chi è lei

In questa notizia si parla di: stefano - martino - esce - scoperto

Affari Tuoi, Stefano De Martino striglia Ricardo: "Lo hai detto, ora lo fai" - Le regole vanno rispettate, anche quando si tratta di Affari Tuoi. Nella puntata in onda venerdì 25 aprile, Ricardo ne è l'esempio.

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

Ho bullizzato Matteo per quattro anni. Ieri ho scoperto che si è tolto la vita. Mi chiamo Marco. Sono padre di due figli che guardano il mondo con paura. La stessa paura con cui lo guardavo io a 14 anni, prima di scoprire che ferire gli altri mi faceva sentire vivo. Vai su Facebook

Stefano De Martino esce allo scoperto con Martina: chi è la nuova fiamma; La nuova girlfriend di Stefano De Martino? É una top model e l'hai già vista accanto a Ghali; Stefano De Martino esce allo scoperto sui social: la pescarese Martina gli piace davvero.

Stefano De Martino non si nasconde più: nuova fiamma, le foto dicono tutto - L'estate di passione di Stefano De Martino prende una piega inaspettata: esce allo scoperto con Caroline Tronelli, le foto dei baci. Lo riporta donnaglamour.it

Stefano De Martino esce allo scoperto in tv sulla sua situazione sentimentale - Ha trovato un modo molto originale per far parlare, ancora una volta, della sua vita privata. Da msn.com