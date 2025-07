Trapani Film Festival 2025 Lele Vannoli | La nostra voce per il cinema italiano

I motori si scaldando per il Trapani Film Festival 2025 che si prepara a illuminare Trapani, dal 18 al 24 agosto, con una terza edizione ricca di cinema, parole e musica. Sotto la nuova direzione artistica di Lele Vannoli, affiancato dal produttore Francesco Torre e dal fondatore Michael C. Allen, il festival vuole affermarsi come un’inedita piattaforma culturale nel cuore della Sicilia. Per portare anche in quell’angolo di costa italiana il meglio della produzione nazionale e non solo. In occasione della conferenza stampa sono stati svelati i primi dettagli e le novitĂ , a partire dalla nuova location. 🔗 Leggi su Funweek.it