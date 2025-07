Reggio Calabria sequestrata cocaina nascosta dentro statua

La polizia ha arrestato un uomo di 42 anni trovato in possesso di 30 kg di cocaina. I poliziotti di Gioia Tauro hanno effettuato, nei giorni scorsi, una perquisizione presso una ditta a Rosarno. Durante l'attività di polizia giudiziaria, estesa anche nel giardino adiacente, è stata individuata una statua, realizzata con un particolare meccanismo di apertura e chiusura, al cui interno erano occultati ben 30 kg di cocaina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Reggio Calabria, sequestrata cocaina nascosta dentro statua

