Esce in bici e non fa più ritorno | trovato senza vita in un canalone

È finito con la bici in un canalone nella zona di Vallelunga, in val Gardena, e ha perso la vita. È il tragico destino capitato ad un uomo – le cui generalità non sono ancora state rese note – di cui non si avevano più tracce dalla sera di ieri, martedì 15 luglio. Le ricerche e la scoperta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

