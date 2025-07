Corsi sostegno tre anni di servizio | aperti i BANDI delle Università ecco le scadenze AGGIORNATO con Università Padova

Percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico negli ultimi cinque svolti in scuole stataliparitarie, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025. Necessario il titolo di studio di accesso al grado richiesto. L'articolo Corsi sostegno tre anni di servizio: aperti i BANDI delle UniversitĂ , ecco le scadenze AGGIORNATO con UniversitĂ Padova . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi INDIRE, Università e TFA sostegno: quando iniziano? - Con la pubblicazione dei decreti attuativi del 31 maggio 2024, relativi all’articolo 6 del decreto PNRR 2, cresce l’attesa tra i docenti per l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno, sia quelli gestiti da INDIRE che quelli affidati alle Università .

Corsi Indire per il sostegno: svolta per docenti precari e specializzati esterni, bando ufficiale in arrivo. Tieniti aggiornato con Università degli Studi Link - Se sei un docente precario con almeno tre anni di esperienza su posto di sostegno o hai conseguito all’estero una specializzazione non ancora riconosciuta in Italia, i nuovi corsi INDIRE rappresentano un’opportunità concreta per ottenere una specializzazione valida e avanzare nella tua carriera scolastica.

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/UniversitĂ : costi a carico dei docenti, si pagherĂ anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano ormai solo alcuni passaggi in capo ad INDIRE e alle universitĂ per poter avviare i percorsi abilitanti per i docenti di sostegno, di cui al d.

Hai conseguito il TFA all'estero oppure hai maturato almeno 3 anni di servizio in Italia sul sostegno negli ultimi 5 anni? L'Università Digitale Pegaso ti offre la possibilità di regolarizzare la tua posizione grazie ai percorsi INDIRE, pensati per valorizzare la tua

