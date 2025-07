Casting a Colle Val d’Elsa per il nuovo film di Veronesi ' Dio Ride'

Colle di Val d’Elsa, 16 luglio 2025 – Colle Val d’Elsa si trasformerĂ , per due giorni, nel cuore pulsante di un progetto cinematografico di grande richiamo. Al Saloncino del Teatro del Popolo in Piazza UnitĂ dei Popoli il 25 e il 26 luglio si terranno i casting per “ Dio Ride ”, il nuovo film di Giovanni Veronesi, che porterĂ in scena due monumenti della recitazione italiana: Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Una sinergia tra star affermate e volti autentici, resa ancor piĂą intensa dall’ambientazione storica, scegliendo con rigore e accuratezza persone dal look perfettamente compatibile con l’epoca intorno al 1600. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casting a Colle Val d’Elsa per il nuovo film di Veronesi 'Dio Ride'

