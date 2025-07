Inchiesta urbanistica Scandurra e Catella accusati di corruzione | sotto la lente anche l’ex scalo di Porta Romana che ospita il villaggio olimpico

Milano, 16 luglio 2025 – Alessandro Scandurra, architetto ed ex componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, avrebbe ricevuto come "utilitĂ " da parte di Coima incarichi remunerati con parcelle per 138.873 euro "piegando", secondo le accuse, "l'esercizio della sua funzione valutativa in seno alla commissione in favore" di Coima. Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri Sotto la lente, in particolare, la seduta del 7 marzo 2024, durante la quale si discutevano maxi-progetti portati avanti dal colosso del real estate come il Pirellino e il Piano Integrato di Intervento Zona Speciale Porta Romana, sull'ex scalo ferroviario che ospita il villaggio olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

