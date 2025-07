Juve dopo Conceição si cerca Sancho Ma serve la cessione di Nico Gonzalez

Torino, 16 luglio 2025 – La stagione di Nico Gonzalez non è stata delle migliori: l'argentino, infatti, non è riuscito a lasciare il segno, con i 5 gol e i 4 assist in 38 presenze totali tra Mondiale per Club, Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana che non hanno convinto la dirigenza bianconera. Per questo, l'argentino è finito nella lista dei cedibili, dopo un solo anno dal suo arrivo. Per Tudor il giocatore non è un titolare e una sua cessione permetterebbe alla Juventus di muoversi sul mercato per puntellare ulteriormente il reparto offensivo, con la Vecchia Signora che ormai da tempo è interessata a Jadon Sancho. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, dopo Conceição si cerca Sancho. Ma serve la cessione di Nico Gonzalez

