Stefano De Martino sul figlio Santiago | Gli asini mettono al mondo cavalli da corsa lo show in arena non è un pacco

Stefano De Martino ha dato il via al tour delle arene di Meglio stasera summer tour 2025. Scendendo tra le prime file, al pubblico ha esclamato: "C'è mio figlio stasera, gli asini mettono al mondo i cavalli da corsa, diceva mio padre", mentre Santiago alzava le mani al cielo per farsi riconoscere. "Con Affari Tuoi e questo Tour voglio provare a distrarvi dai pensieri che vi affliggono ogni giorno", ha dichiarato dal palco. Cosa è successo alla prima di ieri sera all’Arena Flegrea di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stefano - martino - figlio - santiago

Affari Tuoi, Stefano De Martino striglia Ricardo: "Lo hai detto, ora lo fai" - Le regole vanno rispettate, anche quando si tratta di Affari Tuoi. Nella puntata in onda venerdì 25 aprile, Ricardo ne è l'esempio.

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

Stefano De Martino possiede un'imbarcazione che porta il nome del figlio Santiago, avuto quando era sposato con Belén Rodriguez. Ora il conduttore è in vacanza con un gruppo di amici: li ha portati proprio a bordo della sua imbarcazione, che continua a es Vai su Facebook

Stefano De Martino sul figlio Santiago: “Gli asini mettono al mondo cavalli da corsa”, lo show in arena non è un pacco; Santiago, il figlio di Belén e Stefano, cambia look. Le foto; Stefano De Martino diviso tra famiglia e amore: tenero papà con Santiago, amante appassionato con Caroline Tro.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più - Scopri la storia d'amore tra Stefano De Martino e Caroline. Scrive msn.com

Stefano De Martino diviso tra famiglia e amore: tenero papà con Santiago, amante appassionato con Caroline Tronelli - Dopo essere stato fotografato con diverse donne, guadagnandosi il soprannome di latin lover dell'anno, il conduttore di ... Segnala msn.com