Arti marziali Sakara debutta nel BKFC | a Philadelphia il 25 luglio sfida Erick Lozano

“Legionarius” primo italiano su un ring del circuito statuitense. BKFC Italy conferma anche l’evento in programma il 25 ottobre prossimo a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arti marziali, Sakara debutta nel BKFC: a Philadelphia il 25 luglio sfida Erick Lozano

Arti marziali, Sakara debutta nel BKFC: a Philadelphia il 25 luglio sfida Erick Lozano; Alessio Sakara, nuova avventura a mani nude: firma per Bkfc, combatterĂ a settembre; Il fiorentino Andrea Bicchi come Rocky Balboa: il 26 aprile combatterĂ per il titolo mondiale pesi massimi BKFC nella sua cittĂ .

BKFC: l'icona delle arti marziali Alessio Sakara combatterà al Bare Knukle - L'evento sarà disponibile sul sito ufficiale della BKFC dalle ore 2 di notte italiane del 27 giugno. Secondo corrieredellosport.it

Alessio Sakara combatterà al Bare Knukle FC - Tuttosport - Il "Legionario" Alessio Sakara, icona italiana delle arti marziali miste, debutterà sabato 26 giugno sul ring del Seminole Hard Rock di Miami, ... Da tuttosport.com