Palazzo Medici Riccardi nuovo allestimento per il Museo dei Marmi

(Adnkronos) – A vent'anni esatti dalla sua apertura il Museo dei Marmi di Palazzo Medici Riccardi a Firenze si presenta al pubblico con un restyling dell’allestimento che valorizza la collezione. Il riallestimento, curato da Fondazione Mus.E in e finanziato dalla Direzione Cultura della CittĂ Metropolitana di Firenze, ha interessato l'intero percorso espositivo inaugurato nel 2005 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altrove è Ovunque, Dieter Nuhr e la salvezza del mondo a Palazzo Medici Riccardi - Firenze, 6 maggio 2025 –  Die Brucke. Tra classico e contemporaneo, arte e ambiente. E' un ponte ideale costruito per salvare la bellezza del mondo l'opera del tedesco Dieter Nuhr, da sempre sensibile ai rischi che il pianeta corre e al suo sviluppo sostenibile.

Da Carena a Ferlinghetti a Foggini. Arte e poesia in Palazzo Medici Riccardi - Firenze, 25 aprile 2025 - A in Palazzo Medici Riccardi la mostra dedicata al maestro della scultura barocca fiorentina 'Giovan Battista Foggini, Architetto e scultore granducale” (1652-1725).

Visite gratuite con i medici della Lilt: a Palazzo di Città l'iniziativa di prevenzione per la festa della mamma - Una festa della mamma nel segno della prevenzione. Si è tenuta stamattina, nella sala giunta di Palazzo di Città , la presentazione di “Gesti d’Amore”, l’iniziativa promossa dalla Lilt Bari e dedicata alla prevenzione, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, in occasione della Festa della.

Ad aprire il Chigiana international festival la mostra NoiSe, di Gianluca Codeghini a cura di Stefano Jacoviello che dialoga con i contenuti dello stesso festival. L'esposizione è ospitata al Santa Maria della Scala, al Chigianartcafè di Palazzo Chigi Saracini e n Vai su Facebook

