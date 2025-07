Odissea | Matt Damon in armatura fotografato sul set

Le riprese di Odissea sono attualmente in corso sulla costa del Moray Firth, in Scozia. Come riportato per la prima volta su SFFGazette.com, Matt Damon, che interpreta l’eroe greco Odisseo, è stato avvistato in costume completo sul set. Si pensa che anche Tom Holland e Zendaya siano presenti per girare alcune scene del film. Questo nuovo sguardo non rivela molto, ma Damon appare decisamente a suo agio nell’armatura ( qui la foto! ). Mentre l’entusiasmo per il prossimo film di Christopher Nolan continua a crescere a un anno dalla sua uscita, il teaser trailer del film è stato proiettato in Italia in testa a alcune proiezioni, tra cui quelle di Superman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it