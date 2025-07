A Vico del Gargano e a Rocchetta appuntamento con ‘Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni’

Due concerti, quattordici giovani artisti e un patrimonio musicale che rinasce. Con ‘Voci e suoni dal Gargano ai Monti Dauni’, il pubblico avrà l’occasione di ascoltare in anteprima le composizioni originali ispirate alle tradizioni popolari daune, frutto di un intenso lavoro di ricerca. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

