Antonio Banderas e Melanie Griffith la figlia Stella si sposa | i dettagli delle nozze

Stella del Carmen Banderas si sposa: la figlia di Antonio e Melanie Griffith convolerà presto a nozze con il compagno storico Alex Gruszynski. La notizia in realtà non è nuova: l’attrice aveva annunciato al mondo poco meno di un anno fa il suo fidanzamento ufficiale, ma adesso cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui dettagli del matrimonio, che potrebbe essere celebrato in Spagna il prossimo ottobre. Stella Banderas, i dettagli delle nozze con Alex Gruszynski. È pronta a pronunciare il fatidico Sì Stella, la splendida figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith: pare che le nozze si celebreranno molto presto, il prossimo ottobre, in Spagna, paese in cui l’attrice è nata e che il padre le ha fatto amare fin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

