La notte di mezza estate a Bellusco

Le vie del centro in festa. Per una serata da vivere tutta all'insegna del divertimento. L'appuntamento è a Bellusco dove le vie del centro storico, sabato 19 luglio, si accenderanno con la spettacolare notte di mezza estate. Dalle 17 alle 24 l'intrattenimento è per tutti: artisti di strada. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

L'Archibugio presenta "Sogno di una notte di mezza estate" - L'Archibugio presenta "Sogno di una notte di mezza estate" il 29 maggio 2025. "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare Questa notte c’è uno strano viavai nel parco di Atene.

Notte di mezza estate, Viterbo si trasforma in galleria e laboratorio a cielo aperto - Arte e incanti, nasce la prima edizione di "Onirica: la notte di mezza estate". L'iniziativa è prevista dal 20 al 22 giugno a Viterbo e promette di trasformare il quartiere medioevale in una galleria espositiva e in un laboratorio artistico a cielo aperto, sfruttando il mistero e il fascino della.

LA NOTTE DI MEZZA ESTATE - BELLUSCO (MB) Per le vie del Centro ? Sabato 19 Luglio 2025 Orari: 17.00 - 24.00 Ingresso libero Preparati a vivere una serata spettacolare nel cuore di Bellusco! Un'esperienza unica per famiglie e amici! Dalle Vai su Facebook

