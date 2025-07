Una ministra cubana si dimette dopo aver detto che sull’isola non ci sono mendicanti

La ministra del lavoro cubana Marta Elena FeitĂł si è dimessa il 15 luglio dopo aver affermato che sull’isola non ci sono “mendicanti” ma solo persone “che fingono di esserlo”, mentre il paese sta attraversando una grave crisi economica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Una ministra cubana si dimette dopo aver detto che sull’isola non ci sono mendicanti

