Tribunale di Arezzo non competente Due cause in corso per la strage di Civitella e l' attesa dei risarcimenti

Continua l'attesa dei risarcimenti dei danni per gli eredi e i familiari delle vittime della Strage di Civitella del 29 giugno del 1944. Sono due le cause civili in corso. La prima è quella di 170 persone che la stanno portando avanti rappresentate dall'avvocato Roberto Alboni che ormai 20. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tribunale di Arezzo non competente. Due cause in corso per la strage di Civitella e l'attesa dei risarcimenti; Lo Stato ha risarcito con 800mila euro gli eredi di una delle vittime della strage nazista di Civitella in Val di Chiana; Stragi nazifasciste, dopo il caso Civitella la speranza si riaccende per gli eredi di altre vittime: "Il risarcimento è un atto dovuto"

Stragi naziste, un anno per risarcire i 170 familiari di Civitella - Sono 170 i familiari delle vittime della strage nazifascista di Civitella Val di Chiana (Arezzo) in attesa dei risarcimenti legati all'eccidio del 29 giugno 1944 in cui furono uccisi 244 civili. Riporta ansa.it

Strage di Civitella, 170 familiari delle vittime in attesa di ... - MSN - Sono 170 i familiari delle vittime della strage nazifascista di Civitella Val di Chiana (Arezzo) in attesa dei risarcimenti legati all'eccidio del 29 giugno 1944 in cui furono uccisi 244 civili. Scrive msn.com