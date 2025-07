Glionna a Inter TV | Con la squadra voglio vincere un trofeo Prometto di dare sempre il massimo e la versione migliore di me stessa

Glionna a Inter TV, ecco le prime parole in nerazzurro del nuovo acquisto delle nerazzurre: il commento dell’attaccante ex Roma. Benedetta Glionna è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter Femminile e arriva a Milano con un obiettivo chiaro: alzare un trofeo il prima possibile con la maglia nerazzurra. L’attaccante campana, classe 1999, ha alle spalle un percorso ricco di esperienza e maturazione, che oggi la porta a vestire i colori dell’Inter con grandi ambizioni e voglia di incidere. Nata a Napoli il 26 luglio, Glionna ha iniziato il suo cammino nel calcio professionistico da giovanissima con la Fiammamonza, dove si è fatta notare per le sue doti tecniche, velocità e naturale confidenza con il gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Glionna a Inter TV: «Con la squadra voglio vincere un trofeo. Prometto di dare sempre il massimo e la versione migliore di me stessa»

Roma Femminile, Glionna verso l’addio: Inter e Juventus coinvolte nello scambio - È pronta a voltare pagina la Roma Femminile, che dopo aver salutato Spugna ricomincerà la Luca Rossettini, seppur ancora la firma ufficiale non sia arrivata.

Inter Women, in arrivo Glionna dalla Roma: ma l’affare a 3 coinvolge anche la Juventus… - di Redazione Inter Women, in arrivo Glionna dalla Roma: ma l’affare a 3 coinvolge anche la Juventus… Pavan vestirà bianconero.

Roma Femminile, ufficiale: Benedetta Glionna ceduta all’Inter a titolo definitivo - Benedetta Glionna saluta la Roma Femminile. Come annunciato dalla stessa società giallorossa, è ufficiale la cessione a titolo definitivo all’Inter della calciatrice, che lascia la Capitale dopo quattro stagioni ricche di successi.

Roma Femminile-Inter 2-1: Roman Haug ribalta le nerazzurre e lancia la festa giallorossa; Coppa Italia Femminile - La Juventus vince il trofeo: 4-0 alla Roma; Roma Femminile, Glionna: Contentissime di aver vinto il trofeo, è un punto di partenza. VIDEO!.

VIDEO - Femminile, la Roma saluta Glionna: la calciatrice si trasferisce all'Inter - Dopo quattro anni in giallorosso, l'attaccante lascia la Capitale per raggiungere Milano. Riporta ilromanista.eu

