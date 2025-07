Tour de France 11ma tappa | percorso e favoriti

Il Tour de France torna con l’11ma tappa dopo la giornata di riposo: tappa breve ma intensa, cinque i Gran Premi della Montagna in programma Smaltito il giorno di riposo, il Tour de France torna protagonista dei pomeriggi degli appassionati di ciclismo e non solo. Si corre l’11ma tappa della Grande Boucle e si ritorna sulle biciclette dopo quanto accaduto nella tappa speciale del 14 luglio, giorno di festa nazionale in Francia. Lunedì, nella decima frazione, il vincitore è stato Simon Yates ed è cambiata anche la maglia gialla. Pogacar, il favorito numero uno per la vittoria della rassegna, l’ha persa a vantaggio dell’irlandese Ben Healy. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: tappa - tour - france - 11ma

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Marco Frigo in fuga solitaria. Gruppo a circa 1’e30” - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 14.

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli. L'arrivo della nave in città, dopo tre anni, è in occasione dell'evento, che si terrà a partire da oggi 13 maggio fino.

L'ultimo giro nei grandi teatri d'Italia: il tour di Claudio Baglioni fa tappa al Bonci - È decollato il 15 gennaio dal teatro dell’Opera di Roma “Piano di volo - Solotris”, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni, che, dopo il successo dei tour 'Solo' e "Solobis", riprende e termina il suo percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato.

LIVE Tour de France, a Tolosa l'undicesima tappa. Via alle 13.15; Tour de France, 11ma tappa: percorso e favoriti; Tour de France: 11ª tappa, vince Vingegaard in volata.

LIVE Tour de France, a Tolosa l'undicesima tappa. Via alle 13.15 - Il britannico della Visma, vincitore del Giro, sfrutta la giornata di libertà e vince la tappa con arrivo a Puy de ... Scrive gazzetta.it

Percorso e favoriti tappa 11 Tour de France 2025, Toulouse-Toulouse: orari, GPM, dove vederla in tv. Occasione per velocisti ma occhio a Van Der Poel - Dopo il primo giorno di riposo la corsa offre un'altra chance per i velocisti, che però dovranno guadagnarsela. Riporta eurosport.it