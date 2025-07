Bologna la Torre della Specola torna a splendere dopo il restauro

E' stato completato il rifacimento esterno dell'edificio e cos√¨ oggi, a 299 anni dalla sua costruzione (1726) e dopo aver trascorso gli ultimi 22 avvolta e protetta da un ponteggio che ne nascondeva le forme architettoniche, la Torre del Museo astronomico dell‚ÄôAlma Mater torna a mostrarsi alla citt√†. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, la Torre della Specola torna a splendere dopo il restauro

In questa notizia si parla di: torre - torna - bologna - specola

Podismo, a San Mauro torna puntuale il Giro della Torre: ai nastri di partenza anche il campione uscente - Puntuale come un orologio svizzero, torna nella consueta data del primo maggio il Giro della Torre, la prova podistica sui dieci chilometri¬†che con le¬†sue 44 edizioni all‚Äôattivo √® una delle pi√Ļ antiche dell‚Äôintero calendario italiano di atletica su strada.

Torna MineraLuserna a Torre Pellice: mostra mercato, collezionisti, corsi e laboratori per grandi e piccoli - Per gli appassionati di mineralogia, collezionisti e professionisti del settore, sabato 17 e domenica 18 maggio l’appuntamento da non mancare è al Palaghiaccio Cotta Morandini di Torre Pellice, con la decima edizione di MineraLuserna, la rassegna mineralogica organizzata dall’associazione di.

Torna la festa delle Oasi Wwf: a Torre Guaceto tante attività per grandi e piccini - CAROVIGNO - Torna la festa delle oasi Wwf a Torre Guaceto. Con questo evento, che si ripete ogni anno dal 1990, il Wwf apre gratuitamente al pubblico le sue aree naturali protette, oltre 100 Oasi, offrendo un'opportunità unica per conoscere da vicino la biodiversità italiana e sensibilizzare il.

Bologna, la Torre della Specola torna a splendere dopo il restauro; UNIBO. La Torre della Specola torna a splendere: completato il restauro esterno; La Torre della Specola si rinnova.

Bologna, la Torre della Specola torna a splendere dopo il restauro - E' stato completato il rifacimento esterno dell'edificio e così oggi, a 299 anni dalla sua costruzione (1726) e dopo aver trascorso gli ultimi 22 avvolta e protetta da un ponteggio che ne nascondeva l ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Completato il restauro, torna visibile la torre dell'Unibo - Dopo 22 anni nascosta da ponteggi protettivi, la Torre della Specola dell'Università di Bologna è tornata visibile ai cittadini con il completamento del restauro esterno. Da ansa.it