Ennesimo titolo clickbait per ottenere visualizzazioni, Iva Zanicchi non ha alcun tumore, ecco che cosa si nasconde dietro alla bufala virale "Iva Zanicchi, tumore incurabile ai polmoni, la diagnosi peggiore che si possa immaginare". Questo titolo, creato solo per ottenere visualizzazioni, ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Iva Zanicchi, tumore incurabile ai polmoni, la diagnosi peggiore che si possa ascoltare, non c'è niente da fare", il post fake virale