Sono l' amico di suo figlio truffa a Bologna | arrestato minore grazie al vicino della donna raggirata

Un minorenne napoletano è stato arrestato dai Carabinieri a Bologna per truffa aggravata ai danni di una 78enne. Refurtiva recuperata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - "Sono l'amico di suo figlio", truffa a Bologna: arrestato minore grazie al vicino della donna raggirata

16enne si finge carabiniere a Bologna e viene arrestato, come i veri militari hanno sventato la truffa - Un sedicenne è stato arrestato a Bologna per tentata truffa: fingeva di essere un Carabiniere per estorcere denaro a una famiglia.

Bologna, finge di essere l'avvocato del figlio: truffa una mamma, via gioielli e 22mila euro - Un giovane napoletano arrestato a Bubano per truffa: ingannava le vittime fingendosi avvocato e chiedendo cauzioni per finti incidenti.

Piacenza, un altro primario arrestato: «Visite private non autorizzate, costavano 100 euro», accusato di truffa e peculato Vai su X

Truffa dell’incidente, incassa 23mila euro tra soldi e gioielli - Un giovane truffatore è stato arrestato in flagranza di reato a Mordano, in provincia di Bologna, dopo aver messo in atto una truffa telefonica ai danni ... Secondo ilfattovesuviano.it