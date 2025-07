Spaccia droga allo Sperone ma il cane Yndira scova le dosi | arrestato un ventenne di Villabate

Un ventenne di Villabate è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Brancaccio con l'accusa di avere realizzato una fiorente attività di spaccio a cielo aperto lungo le strade dello Sperone. Il business della droga a Brancaccio: una videochiamata per ordinare, pusher operativi anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

