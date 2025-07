La manifestazione iridata di scherma di Tbilisi 2025 assegnerĂ il titolo del fioretto femminile per la sessantaseiesima volta nella storia. La campionessa in carica è l’italiana Alice Volpi, che a Milano 2023 capitanò un’autentica apoteosi azzurra, superando in finale Arianna Errigo, con la terza fiorettista tricolore Martina Favaretto a fregiarsi del bronzo assieme alla statunitense Lee Kiefer. Kiefer che, invece, ha trionfato ai Giochi olimpici di Parigi 2024 sconfiggendo nell’assalto conclusivo la sorprendente connazionale Lauren Scruggs. Il podio, tutto nordamericano, è stato completato dalla canadese Eleanor Harvey con la giĂ citata Volpi a doversi accontentare della prestigiosa, ma amara, quarta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025: le favorite del fioretto femminile. Tutte contro Favaretto, Favaretto contro tutte