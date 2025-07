Roberto Vannacci oggi ad Ancona | conferenza nella sede della Lega Marche

ANCONA - Si terrà oggi pomeriggio alle 16 la conferenza stampa 'L'Europa e le Marche che vogliamo' nella sede della Lega Marche in via Martiri della Resistenza 2 ad Ancona. Conferenza stampa alla quale sarà presente il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

