Bambini europei vaccini in ritardo | aumento morbillo e pertosse secondo OMS UNICEF

Calo delle vaccinazioni in Europa e Asia centrale mette a rischio l’immunitĂ di gregge. Nel 2024 quasi 300.000 persone si sono ammalate di pertosse nella Regione Europea dell’OMS (che comprende 53 Paesi dell’Europa e dell’Asia Centrale), un numero piĂą che triplicato rispetto all’anno precedente.. Oltre 125.000 persone hanno contratto il morbillo nel 2024, il doppio rispetto al 2023.. 16 luglio 2025 – Secondo le ultime stime di copertura dell’OMSUNICEF, le vaccinazioni dei bambini contro il morbillo, la pertosse e altre malattie nella Regione Europea  dell’OMS – che comprende 53 Paesi dell’Europa e dell’Asia Centrale –  sono rimaste al di sotto dei livelli pre-pandemici nel 2024, aumentando il numero di bambini vulnerabili alle malattie e il rischio di epidemie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

pertosse - morbillo - bambini - europei

UNICEF/OMS: i tassi di vaccinazione dei bambini sono in ritardo in Europa con recrudescenza di morbillo e pertosse - Nel 2024 quasi 300.000 persone si sono ammalate di pertosse nella Regione Europea dell’OMS (che comprende 53 Paesi dell’Europa e dell’Asia Centrale), un numero più che triplicato rispetto all’anno precedente.

Tassi di vaccinazione dei bambini in ritardo in Europa. Oms-Unicef: “Così si alimenta recrudescenza di morbillo e pertosse” - Le vaccinazioni dei bambini contro il morbillo, la pertosse e altre malattie nella Regione Europea dell’Oms - Come scrive quotidianosanita.it

