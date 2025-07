La Guernica della guerra di sterminio di Israele a Gaza un genocidio che gli israeliani non vedranno mai così hanno deciso i medi propagandisti

I propagandisti e i lavatori del cervello hanno deciso che gli israeliani non hanno bisogno di assistere al genocidio di Gaza. Anche questa decisione si chiamerĂ giornalismo Per prima cosa, senti le urla, del tipo che ti fa gelare il sangue. La telecamera si sposta poi mentre la strada turbin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Guernica della guerra di sterminio di Israele a Gaza, un genocidio che gli israeliani non vedranno mai, così hanno deciso i medi propagandisti

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Roma, 15 mag. (askanews) - Una carrozzina da cui si srotola un lungo panno rosso, a simboleggiare la lunga scia di sangue lasciata dalle vittime innocenti della guerra a Gaza, poi una mano che si alza per dire "basta", davanti allo striscione "Stop al genocidio".

Israele richiama migliaia di riservisti e prepara il “piano piccola Gaza” per continuare il genocidio: occupazione di territori che l’Idf rastrellerà - Il piano del capo di Stato maggiore Eyal Zamir prevede di territori che l'Idf rastrellerà , restandoci Israele richiama decine di migliaia di riservisti e si prepara a dare il via al "piano piccola Gaza" per continuare il genocidio.

380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza - Nel clima dell’apertura del festival di Cannes, un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Libération ha riunito ben 380 attori e registi per denunciare il silenzio davanti a ciò che viene descritto come un genocidio in corso a Gaza.

"La Guernica della guerra di sterminio di #Israele a #Gaza."?#GideonLevy 15 persone uccise, tra cui 10 tra neonati e bambini e 3 madri in un centro di distribuzione di latte per neonati.1/21 #GazaGenocide? #Israel #ZionistTerrorism #PEACE #15luglio Vai su X

Gaza, tutte le balle su genocidio e carestia smentite dall’ultimo studio del BESA: “Dati manipolati e metodologie fallaci” - Sono ormai 30 mesi che Israele viene demonizzata quotidianamente per la guerra a Gaza, sulla base dei dati forniti ... Segnala msn.com

Gaza, il piano di Israele tra deportazioni e assedio: come se un orrore giustificasse un altro - Cronaca su Gaza 2035 e il piano di Israel Katz per il futuro di Gaza, basato sulla stampa internazionale, per lo più americana, una “città umanitaria” pianificata per 600. globalist.it scrive