Lookman vuole l'Inter l'Atalanta pronta a cederlo | le cifre per dare a Chivu un attacco stellare

Ademola Lookman all'Inter può diventare realtĂ : l'attaccante ha chiesto all'Atalanta la cessione indicando nella squadra di Chivu la soluzione ottimale. Una trattativa che potrebbe regalare all'Inter un attacco d'altissimo livello e nuove scelte tattiche tra cui poter schierare anche un tridente titolare con Thuram e Lautaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inter - lookman - atalanta - chivu

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

SM - Il mister X del mercato dell'#Inter è #Lookman. L'#Atalanta spara alto, ma il giocatore strizza l'occhio a #Chivu Vai su X

L'Inter è seria per l'attaccante del RB Lipsia Lois Openda quest'estate. ? I nerazzurri ritengono che un accordo potrebbe essere raggiungibile per circa €30-35m. Openda ha il profilo perfetto per le esigenze di Chivu. - Corriere dello Sport Vai su Facebook

Lookman vuole l'Inter, è la prima scelta di Chivu; Lookman vuole l'Inter, l'Atalanta pronta a cederlo: le cifre per dare a Chivu un attacco stellare; Corriere dello Sport - La priorità dell'Inter è Lookman: la richiesta dell'Atalanta e le alternative.

Lookman obiettivo di Chivu: i 5 trasferimenti più onerosi dall’Atalanta all’Inter - L'attaccante nigeriano piace molto al nuovo tecnico interista: il focus dedicato ai 5 trasferimenti più onerosi tra le due squadre nerazzurre ... Si legge su calciomercato.it

Lookman vuole l'Inter, è la prima scelta di Chivu - Il club nerazzurro ha identificato nel giocatore dell'Atalanta il profilo giusto per ampliare l’attacco formato da Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito ... Secondo msn.com