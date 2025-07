Lite tra ambulanti durante i preparativi per la festa patronale un ferito

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Santa Teresa di Riva. Durante i preparativi per la festa patronale dedicata alla Madonna del Carmelo due ambulanti si sono resi protagonisti di un violento litigio che ha provocato un ferito. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero iniziato a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: ambulanti - durante - preparativi - festa

Napoli, controlli Municipale durante concerto di Marracash: sanzionati parcheggiatori e ambulanti - Pugno duro della Municipale in occasione del concerto di Marracash, che ha richiamato circa 34.000 spettatori allo stadio Diego Armando Maradona.

Lite tra ambulanti a S. Teresa di Riva, un ferito durante l’allestimento della festa del Carmelo; Santa Teresa, rissa tra ambulanti alla festa patronale. In ospedale 60enne; Lite tra ambulanti alla festa patronale di Santa Teresa di Riva: uno rimane ferito.

Santa Teresa, rissa tra ambulanti alla festa patronale. In ospedale 60enne - Il malcapitato è un venditore bengalese colpito con un pugno in volto e trasportato al Policlinico con un trauma cranico The post Santa Teresa, rissa tra ambulanti alla festa patronale. Scrive msn.com

Ambulanti costretti a comprare bevande a prezzi più alti ... - MSN - Ambulanti costretti a comprare bevande a prezzi più alti, estorsione durante la festa patronale di Barletta: 2 arresti. Come scrive msn.com