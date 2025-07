Fabrizio Romano le ultime su Ademola Lookman | Forte pressing dall’estero da parte di questo Club…

Fabrizio Romano, celebre giornalista sportivo ed intenditore di calciomercato, ha confermato l’interesse di un top Club per Lookman: le ultime. L’ Inter monitora con attenzione il mercato degli attaccanti e tra i profili seguiti c’è da tempo quello di Ademola Lookman, protagonista di una stagione straordinaria con l’ Atalanta. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, sulla strada dei nerazzurri si è inserito con forza l’ AtlĂ©tico Madrid, che avrebbe avviato i primi contatti per portare l’attaccante nigeriano nella Liga. Il club spagnolo ha individuato in Lookman il rinforzo ideale per il reparto offensivo di Diego Simeone, colpito dalle prestazioni dell’esterno offensivo classe ’97, in particolare nella fase finale della UEFA Europa League, competizione che ha visto l’Atalanta trionfare anche grazie alla tripletta dell’ex Leicester nella storica finale contro il Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Internews24.com

