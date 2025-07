Catania chiusura temporanea per 3 centri scommesse nel centro | troppi clienti pregiudicati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimenti della Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica. Tre centri scommesse situati nel cuore di Catania sono stati temporaneamente chiusi dalla Polizia di Stato, a seguito di numerosi controlli svolti dalle diverse articolazioni territoriali. Il Questore di Catania ha disposto la sospensione per sette giorni, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Centri scommesse trasformati in ritrovi per soggetti pericolosi. Le verifiche hanno evidenziato che i locali erano divenuti abituali punti di ritrovo per persone con gravi precedenti penali, mettendo a rischio l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, chiusura temporanea per 3 centri scommesse nel centro: troppi clienti pregiudicati

