Giusy Buscemi, 32 anni, un marito e tre figli, si divide tra i set e l’azienda agricola che sta realizzando . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Giusy Buscemi e l’azienda agricola a Menfi: “Sono un’imprendiattrice”

Giusy Buscemi lascia Il Paradiso delle Signore: ecco perché - l’addio di Giusy Buscemi a “il paradiso delle signore”: motivazioni e percorso professionale. Il cast della popolare soap opera “Il Paradiso delle Signore” ha conosciuto un importante cambiamento con l’uscita di uno dei personaggi principali interpretato da Giusy Buscemi.

Giusy Buscemi: etĂ , carriera e segreti della vita dopo il Paradiso delle Signore - profilo e percorso professionale di giusy buscemi. Giusy Buscemi rappresenta un esempio di come sia possibile coniugare eleganza, talento e impegno nello studio.

L'attrice Giusy Buscemi: «I miei ulivi in Sicilia per vivere con la natura» Oggi su Buone Notizie; L’ex Miss Italia che è tornata in Sicilia per produrre olio (e avocado); Giusy Buscemi: l'attrice ci racconta del suo olio Casa Rossa.

L'attrice Giusy Buscemi: «I miei ulivi in Sicilia per vivere con la natura» Oggi su Buone Notizie - L’attrice siciliana, che sta girando la seconda stagione della serie «Vanina», ha dato vita col marito all’azienda agricola «Casa Rossa» a Menfi (Ag). Scrive msn.com

Giusy Buscemi, la nuova vita con il marito e i figli nell'agriturismo di famiglia - Giusy Buscemi, la vita privata insieme al marito Jan e ai tre figli: oggi vivono felici a Menfi tra le meraviglie dell'agriturismo in cui producono prelibatezze siciliane e non solo. Come scrive tag24.it