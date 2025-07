Rimborsi 730 di LUGLIO ADDIO | non ti arriva nulla ecco le cause I Cittadini nei guai la situazione ora è critica

Notizie tutt’altro che positive per un nutrito gruppo di contribuenti, niente rimborso nei prossimi giorni. La dichiarazione dei redditi è un documento fondamentale attraverso il quale i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate i propri redditi percepiti in un determinato periodo d’imposta, solitamente l’anno precedente. Compilando questo modulo, si determina l’imposta lorda dovuta e, successivamente, l’imposta netta, tenendo conto di eventuali anticipi versati e crediti d’imposta. All’interno della dichiarazione dei redditi, due concetti chiave sono le detrazioni e le deduzioni, entrambi strumenti che permettono di ridurre il carico fiscale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Rimborsi 730 di LUGLIO, ADDIO: non ti arriva nulla, ecco le cause I Cittadini nei guai, la situazione ora è critica

Malati oncologici: fino all’11 luglio sarà possibile inviare le domande per i rimborsi - In Abruzzo c’è tempo fino all’11 luglio per presentare domanda ai fini dell’ottenimento di un contributo economico se, all’interno del nucleo familiare, sia presente un componente affetto da patologia oncologica.

Rimborsi 730/2025 dipendenti: in arrivo da luglio. Ecco per chi e modalità di accredito - L’arrivo dell’estate comporta per i dipendenti, non soltanto l’agognato momento delle meritate vacanze, ma altresì il dover fare i conti con la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia Entrate, quest’anno con il modello 730/2025.

RIMBORSO 730 NON ARRIVATO A LUGLIO? ECCO PERCHÉ! Hai fatto tutto giusto, ma niente rimborso? Tranquillo, non sei solo! In questo articolo spieghiamo tutte le cause più comuni dei ritardi, cosa controllare e cosa fare. Con date, esempi e consigli Vai su Facebook

Rimborso 730 saltato dalla busta paga di luglio? Ecco perché non tutti lo hanno ricevuto (nonostante l'invio entro il 20 giugno) - Molti lavoratori dipendenti che hanno presentato il 730/2025 entro il 20 giugno non hanno ricevuto il rimborso nella busta paga di luglio. Scrive msn.com

Equitalia addio, da luglio arriva Agenzia riscossione - Il Messaggero - Un pezzo della manovra è arrivato, portando con sé l'addio ad Equitalia, la rottamazione delle cartelle e la voluntary disclosure bis. Come scrive ilmessaggero.it