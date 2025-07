Ottavo Mondiale e ottava medaglia Gregorio Paltrinieri argento nella 10km

Gregorio Paltrinieri, incurante del caos della vigilia, dà spettacolo nella dieci chilometri che apre il programma a Sentosa dei 22esimi Mondiali di nuoto a Singapore e si regala un sontuoso secondo posto in una gara tutta in recupero dove frantuma tutta la concorrenza pian piano. Un crescendo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Nuoto di fondo, l’Italia si testa negli Europei a Stari Grad: non c’è solo Gregorio Paltrinieri - Da domani si comincia. Nelle acque libere dell’ isola di Hvar in Croazia, gli Europei di nuoto di fondo terranno banco e l’Italia va in cerca di risposte che porterà i “caimani” all’evento clou della stagione, i Mondiali a Singapore (15-20 luglio).

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli giù dal podio nella 10 km degli Europei 2025. Oro a Rasovszky - Niente medaglia nella 10 km maschile degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia), sull’isola di Hvar, in casa Italia.

IL FENOMENO È TORNATO! Gregorio Paltrinieri campione d’Europa della 5 km in acque libere! - Doveva essere la giornata del riscatto per Gregorio Paltrinieri e così è stato. Il fuoriclasse italiano ha conquistato il titolo di campione d’Europa della 5 km di nuoto di fondo, al termine di una difficile gara.

