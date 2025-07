Inps le donne vanno in pensione più tardi degli uomini e con un assegno più basso del 34%

Nel 2024 l’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni secondo i dati del 24esimo rapporto dell’Inps. Le donne sono penalizzate dalla maternità . Le retribuzioni hanno perso 9 punti di potere d'acquisto dal 2019. L’anno scorso rientrati in Italia 40mila cervelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Inps, le donne vanno in pensione più tardi degli uomini e con un assegno più basso del 34%

Pensioni anticipate, nel pubblico calano del 33,85%. Gli uomini percepiscono pensioni più alte delle donne. I dati INPS - I dati del monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento indicano una nuova riduzione delle pensioni anticipate, in seguito alle restrizioni introdotte negli ultimi anni.

#Inps Nel 2024 i pensionati uomini hanno ricevuto una pensione media di 2.142,60 euro al mese, una cifra che supera del 34% quella media ricevuta dalle donne pensionate, pari a 1.594,84 Vai su X

