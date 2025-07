Perizia psichiatrica per Bojan Panic il 19enne che uccise suo padre per difendere la madre

Bojan Panic, il giovane residente a Mezzolombardo che nella notte tra il 3 e il 4 aprile uccise suo padre a coltellate nell’intento di difendere sua madre, sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari Gianmarco Giua su richiesta della Pm. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Uccise il padre per difendere la madre, perizia psichiatrica per Bojan Panic - Il 19enne Bojan Panic nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorsi uccise a Mezzolombardo il padre Simeun, 46 anni, con un coltello. Lo riporta msn.com

Bojan Panic uccide il padre per difendere la mamma, perché il 19enne ... - Bojan Panic non voleva uccidere il padre, o almeno non credeva che il colpo inferto con il coltellino a serramanico che custodiva nella sua camera sarebbe stato letale per Simeun, 46 anni. Riporta leggo.it