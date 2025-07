Palestra Juve l’idea può prendere piede in queste settimane | è tra i nomi più apprezzati da Comolli l’Atalanta ha già fissato il prezzo

del giocatore. Il calciomercato Juve ha messo nel mirino Marco Palestra, giovane esterno destro classe 2005 dell’ Atalanta, valutato circa 25 milioni di euro. La dirigenza bianconera, dopo aver completato l’acquisto di Francisco Conceição, è ora pronta a focalizzarsi sull’affare per il giovane talento bergamasco, puntando a rinforzare ulteriormente la fascia destra, da sempre uno dei punti di forza del suo gioco. Palestra, che si è giĂ fatto notare per le sue qualitĂ tecniche e la sua grande velocitĂ , rappresenta una risorsa importante per il futuro, e la Juve  intende inserirlo nel proprio progetto di crescita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’idea può prendere piede in queste settimane: è tra i nomi piĂą apprezzati da Comolli, l’Atalanta ha giĂ fissato il prezzo

In questa notizia si parla di: atalanta - palestra - juve - idea

Allenamento Atalanta, Palestra riuscirà ad esserci contro il Monza? Ecco le ultime da Zingonia - Allenamento Atalanta, novità molto importanti in vista della gara contro il Monza. Le indiscrezioni per la squadra di Gian Piero Gasperini L’Atalanta si sta preparando per la sfida di domenica contro il Monza, con delle novità non indifferenti e (forse) qualche speranza sui recuperi.

Atalanta, martedì 29 aprile la ripresa: sotto i riflettori Posch e Palestra - IL NOTIZIARIO. Non è escluso un loro recupero per il match di domenica prossima 4 maggio alle 15, in casa del Monza.

Allenamento Atalanta, Palestra recupera per Monza? Le novità dopo la sessione odierna a Zingonia - Allenamento Atalanta, miglioramenti da parte dell’esterno Palestra. L’indiscrezione dopo la sessione odierna al Centro Bortolotti di Zingonia Novità molto importanti per quanto riguarda l’Atalanta dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti di Zingonia, soprattutto in vista della sfida contro il Monza in trasferta.

«Jonathan Clauss è più di un’idea». La Juventus si sta muovendo concretamente per rinforzare la fascia destra, e tra i nomi valutati c’è proprio il trentaduenne francese, che ha lavorato con Tudor ai tempi del Marsiglia, vivendo una stagione da protagonista co Vai su Facebook

Juventus, Vlahovic blocca il mercato e condiziona Comolli. Continuano i colloqui con Sancho, Palestra la nuova idea; Juventus, Comolli spiazza tutti: “Guardate chi vuole comprare!” | Calciomercato; Genoa Atalanta formazioni ufficiali: Rui in porta, Palestra in fascia, tridente con Maldini Samardzic e Retegui.

Palestra Juventus, Comolli valuta anche il laterale dell’Atalanta: potrebbe sbarcare a Torino a queste condizioni. I dettagli - Palestra Juventus, Comolli valuta anche il laterale dell’Atalanta: potrebbe sbarcare a Torino a queste condizioni. Segnala juventusnews24.com

Corsport - Juve, l'Atalanta non cede Palestra - La Juventus avrebbe mostrato interesse, nelle ultime ore, nei confronti di Marco Palestra, duttile esterno classe 2005 dell'Atalanta: come riportato dal "Corriere dello ... tuttojuve.com scrive