Ariete contro bar tabacchi | via valori bollati e incasso

Tempo di lettura: < 1 minuto Incassi e valori per una cifra che si sta ancora cercando di valutare: e quanto hanno portato via ignoti che questa notte hanno agito nei pressi del distributore di carburante Capone di via Italia. Secondo una prima ricostruzione utilizzando una Panda come ariete, i ladri hanno sfondato l’ingresso di un bar tabacchi nei pressi del Conad a via Lucania e hanno portato via denaro e valori bollati. L’auto usato come ariete è stata trovata abbandonata nel parcheggio de supermercato. I carabinieri per i primi rilievi ed anche i mezzi di soccorso del Vopi. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it