Basket femminile | Europei 2027 cambia il format delle qualificazioni

La FIBA ha comunicato un cambiamento nelle qualificazioni degli Europei femminili 2027, il cui sorteggio verrà effettuato il prossimo mercoledì 23 alle 13:00 a Monaco di Baviera, in Germania. Andiamo a vedere con precisione come cambieranno le cose, perché c’è un tema che riguarda l’Italia in modo importante. Le basi, innanzitutto: ci sarà una prima fase con 27 squadre suddivise in 7 gironi, 6 da 4 e uno da 3. Queste sono: Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni

In questa notizia si parla di: europei - qualificazioni - basket - femminile

Pallamano, l’Italia lotta contro la Spagna ma cede nelle qualificazioni agli Europei: si decide tutto in Serbia - L’Italia ha lottato in maniera leonina per un tempo e mezzo contro la fortissima Spagna, poi nel finale di un incontro molto combattuto ha dovuto alzare bandiera bianca contro la formazione capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Pallamano, qualificazioni Europei 2026: l’Italia cede alla Spagna 33-29 - L’Italia cede alla Spagna per 33-29 nella penultima giornata del Gruppo 4 per le qualificazioni agli Europei 2026.

LIVE Italia-Spagna 29-33, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: Azzurri KO a Fasano, Spagna agli Europei - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per oggi è tutto, la nostra diretta termina qui: grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo live! 20.

Impresa dell'Italbasket femminile che batte la Serbia al Paladozza di Bologna nella prima gara degli Europei. Grande prova delle Azzurre che vanno avanti, subiscono la rimonta delle avversarie nell'ultimo quarto ma nel finale trovano l'allungo decisivo e Vai su Facebook

Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni; Europei basket femminile 2025, i risultati: dalla fase a gironi fino alle semifinali; Europei di Basket femminile 2025: Italia nel gruppo con Serbia, Slovenia e Lituania, tutti i gironi · Pallacanestro.

Europei Basket Universitari 2025 – Alma Mater maschile e femminile qualificate ai quarti - Avanti Bologna: le squadre maschile e femminile dell’Alma Mater si sono entrambe qualificate ai quarti di finale degli Europei. Scrive basketinside.com

Europei Basket Universitari 2025 – La squadra maschile e femminile volano entrambe in finale - Le due squadre dell’Alma Mater hanno raggiunto le finali del torneo femminile e maschile degli Europei universitari di basket e giocheranno domenica per ... Da basketinside.com