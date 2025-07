Università classifica Censis | boom di iscritti nel Centro Italia Arretra il Nord Ovest

Padova e Reggio Calabria si confermano i migliori atenei tra i “mega” e i “grandi”. Le buone pratiche a Trento (medi) e Camerino (piccoli). L’istituto di ricerca: “Intervenire sul caro affitti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Università, classifica Censis: boom di iscritti nel Centro Italia. Arretra il Nord Ovest

In questa notizia si parla di: università - classifica - censis - boom

Università, la classifica dei migliori atenei del mondo - Come ogni anno il Center for World University Ranking (Cwur) ha pubblicato la classifica delle migliori università al mondo.

Classifica delle migliori università nel mondo: la Sapienza è al primo posto in Italia - Al primo posto nella classifica dei migliori atenei italiani, l'università La Sapienza di Roma si posiziona 125esima nella classifica mondiale redatta dall'agenzia Center for World University Rankings (Cwur).

L'università di Trieste scende in classifica mondiale, in Italia è numero 20 - La maggior parte degli atenei italiani (nella percentuale dell'80%) scendono di posizione nella classifica 2025 del Center for world university rankings: il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione, con Udine in calo passando dalla posizione numero 676 alla numero 700 e Trieste che è scesa dalla.

Università, classifica Censis: boom di iscritti nel Centro Italia. Arretra il Nord Ovest; Università, cresce il numero degli studenti che decidono di restare in città, il rettore Midiri: “Puntiamo molto sui poli territoriali”; Università: Padova e Bologna, sfida tra i migliori atenei in Italia. La classifica del Censis.