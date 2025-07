Partita del Cuore Boccia Pd | Qui non ci sono distinzioni politiche solo solidarietà

Agenzia Vista) L'Aquila, 16 luglio 2025 "Qui non ci sono distinzioni politiche, solo tanta solidarietĂ ", così Boccia (Pd) alla Partita del Cuore politici vs cantanti all'Aquila. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Partita del Cuore, Boccia (Pd): Qui non ci sono distinzioni politiche, solo solidarietĂ

DIRETTA - Partita del Cuore, a L'Aquila Nazionale cantanti-Nazionale politici 6-2 dopo il primo tempo. La sfida per solidarietĂ : 45585 il numero per donare a sostegno dell'Ospedale Bambino GesĂą e della Caritas Segui lo streaming su http://Rainews.it https://r Vai su X

Torna il tradizionale appuntamento domani allo stadio de L’Aquila per raccogliere soldi destinati al Bambin Gesù. Schieramento bipartisan con i ministri Abodi e Giorgetti, il forzista Gasparri e il dem Boccia. Assenti Conte e Schlein. Tra gli artisti Gabry Ponte, S Vai su Facebook

