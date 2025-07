Migliori pizzerie d' Italia | Frosinone ancora protagonista

Ennesimo riconoscimento per il pizzaiolo Luca Mastracci e il suo locale situato a Frosinone, vicino al Parco Matusa. "Luca" infatti si posiziona al tretatreesimo posto nella classifica di 50 Top Pizza sulle migliori pizzerie d'Italia. I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, è la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Le migliori pizzerie in Italia del 2025 - Gambero Rosso ha selezionato le migliori pizzerie in Italia del 2025, inserite nella guida “Pizzerie d’Italia 2025”, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione.

Quali sono le migliori pizzerie d’Italia, Caserta e Milano sul podio: la classifica 50 Top Pizza 2025 - 50 Top Pizza, la guida più influente del settore, ha stilato la classifica annuale delle pizze più buone d'Italia, assegnando anche una serie di premi speciali.

Migliori pizzerie d’Italia, domina la Campania: prima ‘I Masanielli’, una sannita è 24esima - Tempo di lettura: 2 minuti Non è mai una novità, ma la pizza resta un affare campano. Con inserimenti importanti da ogni parte dello stivale.

Parola di chef, il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte protagonista della nota trasmissione televisiva; Un pizzaiolo ciociaro vince il primo premio come miglior pizza al metro del mondo; Veneto protagonista delle migliori pizzerie d'Italia, una è vicentina.

50 Top Pizza Italia 2025, le pizzerie di Napoli e della Campania in classifica - Pubblicata la classifica di 50 Top Pizza Italia 2025 che premia le migliori pizzerie del nostro Paese: la Campania, come sempre, è protagonista ... Come scrive fanpage.it

I Masanielli di Francesco Martucci è la miglior pizzeria d’Italia - Al Teatro Manzoni di Milano la “notte degli oscar” di 50 Top Pizza Italia incorona la realtà casertana, ai vertici da sei anni. Si legge su repubblica.it